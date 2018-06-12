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12.06.2018 20:26
Рубрика: Экономика

Борщ закипает

В России дорожают самые доступные овощи
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)
За последний месяц в России стремительно подорожали самые распространенные овощи - капуста, лук, морковь, свекла.

Цены на "борщевой набор" растут заметно быстрее, чем на другие овощи, свидетельствуют данные Росстата. Например, в мае огурцы и помидоры даже подешевели более чем на десять процентов. Однако морковь подорожала на 7,3 процента, лук репчатый - на пять процентов, свекла - на 12 процентов, а белокочанная свежая капуста - почти на 20 процентов, сообщает Росстат.

Фото: depositphotos.com
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В июне цены на популярные овощи продолжили расти набранными темпами. За первую неделю месяца лук еще прибавил в цене три процента, морковь - четыре, а капуста - 12 процентов.

Эксперты объясняют повышение цен сезонным фактором. "Прошлогодние запасы российских овощей в хранилищах подошли к концу, на рынке остается только импортная продукция, которая дороже", - говорит руководитель аналитического отдела Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин.

Однако посмотрим на географию импорта. Репчатый лук мы в основном завозим из Египта, а морковь - из Израиля. То есть эти овощи покупаем за валюту, потому цены на них в России действительно могут быть выше из-за снизившегося курса рубля. Но и картофель также завозится из Египта. При этом продукт за неделю подорожал всего на 0,7 процента. Зато лидер по темпам роста цен - капуста - прибывает к нам в основном из соседней Беларуси.

В этом году помимо весеннего дефицита рост цен на овощи подстегнуло повышение стоимости бензина

Объемы производства картофеля в России очень сильно колеблются, есть проблема дефицита качественных картофелехранилищ, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Но все же за последние годы в стране было введено в эксплуатацию современных картофелехранилищ на 500 тысяч тонн продукции. Это позволяет сглаживать сезонный дефицит продукта и сдерживать колебания цен.

Фото: Владимир Казанцев/ТАСС
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А вот с капустой ситуация хуже, сохранить свой товар до весны мы не можем. Зная эти проблемы, производители в соседней Беларуси создали систему производства и хранения овоща, ориентированную на российский рынок. Капусту к нам везут в тот период, когда предложение больше всего ограничено - с апреля по июль, поясняет Кирилл Лашин.

Но в этом году помимо весеннего дефицита рост цен подстегнуло повышение стоимости бензина и удорожание перевозки товара. Дополнительные затраты приходится закладывать в цены. Часто торговые сети повышают стоимость товаров премиум-класса, а также могут увеличивать цены на самые недорогие товары, где потребитель этого не заметит, поясняет председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Капуста, как и другие овощи "борщевого набора", стоит несколько десятков рублей за килограмм, потому повышение цены на пару рублей потребители не почувствуют, спрос не снизится. В итоге темпы роста цен на капусту весной этого года оказались в два раза выше, чем в прошлом году.

Устранить колебание цен поможет строительство современных овощехранилищ в России. Такая работа уже идет, отмечает Кирилл Лашин. А сезонное повышение стоимости овощей должно прекратиться в июле, когда на рынок начнут поступать отечественные овощи, обещают эксперты.

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