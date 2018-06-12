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12.06.2018 21:12
Рубрика: В мире

Полиция освободила захваченных в Париже заложников

Текст: Юрий Когалов
Фото: AP Photo/Francois Mori Фото: AP Photo/Francois Mori
Фото: AP Photo/Francois Mori

Французская полиция задержала злоумышленника, захватившего заложников в центре Парижа.

Все заложники освобождены, никто не пострадал. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на правоохранительные органы.

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Причины инцидента до сих пор не сообщаются. Французские СМИ называют преступника сумасшедшим. Переговоры с полицией он вел через одного из захваченных им людей и требовал связаться с посольством Ирана.

По некоторым данным, он был вооружен бомбой. В связи с этим полиция эвакуировала всех пешеходов с близлежащих улиц

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