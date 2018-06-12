Полиция освободила захваченных в Париже заложников

Французская полиция задержала злоумышленника, захватившего заложников в центре Парижа.

Все заложники освобождены, никто не пострадал. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на правоохранительные органы.

Причины инцидента до сих пор не сообщаются. Французские СМИ называют преступника сумасшедшим. Переговоры с полицией он вел через одного из захваченных им людей и требовал связаться с посольством Ирана.

По некоторым данным, он был вооружен бомбой. В связи с этим полиция эвакуировала всех пешеходов с близлежащих улиц