Полузащитник ЦСКА Головин согласился перейти в "Ювентус"

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин с высокой долей вероятности продолжит карьеру в туринском "Ювентусе". По данным СМИ, переговоры между итальянским клубом и армейцы и о трансфере игрока вступили в активную стадию.

Как сообщает Superscommesse.it, между представителями клубов состоялась встреча. Сам же Головин уже дал согласие на переход в стан "бьянконери".

Предположительно, покупка российского футболиста обойдется "Юве" в 20 миллионов евро.

Изначально туринцы рассчитывали выплатить 18 млн, однако "красно-синие" запросили 25 млн. По последней информации, стороны сошлись на компромиссной сумме.