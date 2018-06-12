Президент Сербии пригласил Владимира Путина в Белград

Сербский лидер Александр Вучич поздравил сегодня российских граждан с Днем России, передав послу РФ в Белграде Александру Чепурину письмо с официальным приглашением президенту РФ Владимиру Путину в очередной раз посетить Сербию.

Во время торжественного визита в российское посольства в Сербии Вучич обратился к СМИ, зачитав теплые поздравления "братскому русскому народу".

"Уважаемый президент, дорогой друг Владимир Владимирович Путин, уважаемые граждане Российской Федерации, от имени граждан Республики Сербия и от себя лично сердечно поздравляю вас по случаю национального праздника - Дня России и искренне желаю вам дальнейшего благополучия и процветания вашей стране", - отметил он, добавив, что "Сербия как надежный партнер и настоящий друг будет продолжать вносить полный вклад в достижение этой цели".

"Поздравляю братский русский народ с национальным праздником и желаю крепкого здоровья и личного счастья, а вам, дорогой Владимир Владимирович, - успехов на ответственном посту во благо России. Выражаю надежду, что вы снова окажете нам честь и посетите Сербию", - подчеркнул политик.

Посол Александр Чепурин сообщил: "Из рук президента Сербии Александра Вучича я принял письмо с поздравлениями в честь Дня России. Оно направлено в адрес президента России Владимира Путина и всего русского народа. Искренняя дружба между нашими странами - это хороший пример двусторонних отношений в мире".