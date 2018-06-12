Путин назвал ОНФ мощной силой

Общероссийский народный фронт - действенная сила, способная добиваться решения важных для людей проблем. Люди доверяют ОНФ и этим нужно дорожить, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам торжественного мероприятия, приуроченного к пятой годовщине создания Общероссийского народного фронта.

"За прошедшие годы ОНФ объединил большое количество единомышленников, зарекомендовал себя как мощная, действенная сила, способная добиваться решения важных, насущных для людей проблем, ключевых задач развития страны и общества", - отметил глава государства.

"Своими реальными делами вы утверждаете принципы открытости, честности, боретесь против коррупции, бездушия, побуждаете власть активнее откликаться на нужды граждан, - подчеркнул Владимир Путин. - Ваши масштабные, востребованные временем проекты в таких сферах, как улучшение качества образования, медицинской помощи, экологической ситуации, благоустройство территорий, содействие добровольчеству, волонтерству и другие, не менее важные инициативы, - неизменно находят широкую общественную поддержку, приносят ощутимые, конкретные результаты".

"Люди вам доверяют, и этим доверием нужно дорожить. Не останавливаться на достигнутом, настойчиво двигаться вперед", - дал совет президент. "В основе вашей работы - такие базовые, непреходящие ценности, как искренняя любовь к Родине, личная сопричастность к ее настоящему и будущему, уважение к культуре и традициям нашего многонационального народа", - заключил он.