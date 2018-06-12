День рождения. Эта же аббревиатура обозначает и день рождения России - День России.

12 июня 1990 г. приняли Декларацию о государственном суверенитете России - на территории РСФСР первичны российские законы, решения российского правительства. Законы и решения правительства СССР выполняются лишь когда они не противоречат российским. Это и была "величайшая геополитическая катастрофа" - юридический приговор СССР.

Прошло 28 лет. Скорбный сарказм "так ЧТО же мы празднуем?!" постепенно сошел на нет. Как бы российские (!) патриоты ни ностальгировали по СССР (!), но понемногу до всех дошло: "умерла - так умерла". Да и конфликт с Украиной тоже не пропал даром: ослабло прежнее убеждение, что мы, Россия и Украина, все равно "на самом деле" одна страна. Название забытой книги Кучмы "Украина - не Россия" сегодня выражает настроения огромной (бОльшей?) части нашего общества. О "неславянских" республиках СССР и говорить нечего.

Россия - не обрубок СССР, а вполне самодостаточная, "окончательная" страна, имперский реванш физически невозможен, психологически не нужен. Не все так твердо скажут (тем более официальная пропаганда все лупит в советски-имперский барабан), но уверен, что огромное большинство это понимают и принимают, никакого дискомфорта по сему поводу не испытывают (а вот если предложить делиться нефтедолларами с "братьями-гастарбайтерами" - был бы шок).

Но осознание поразительного факта, что Российская империя и СССР - химеры, а РФ - реальность, - это далеко не главный психологический результат прошедших лет.

Россия - не обрубок СССР, а вполне самодостаточная, "окончательная" страна

"Изменились ли горожане?" - спрашивал Воланд. О да. Граждане России очень изменились за эти годы. И эти перемены - не вынужденное следствие распада СССР. Наоборот - СССР распался, защитный обруч госидеологии лопнул именно потому, что психология людей давно изменилась.

В ХХ веке Россия своим путем, но прошла, как и все страны, из точки "А" - патриархальное, сельское общество, в точку "В" - индустриальное, урбанизированное. Ухабы были уникальные, пункт назначения - банальный. Буржуазное общество. Все более "обуржуазившемуся" - по установкам и приоритетам - обществу, особенно элите и среднему классу, было тесно в прежних рамках, и давление изнутри разорвало Союз. Обычная причина буржуазно-демократических революций.

Ну а уж после Революции переход на буржуазные рельсы, перезагрузка сознания, понятно, резко ускорились. Правда, по сей день наше государство щеголяет в "гибридно-державном" прикиде. Но и это типично - так было во многих "ранних" буржуазных республиках в Европе в XIX-XX веках. Мы повторяем тот же путь.

Я бы выделил три парадигмы нашего общественного сознания.

Монетизация. Приватизация. Гедонизация.

Люди всегда любили деньги, как отмечал тот же Воланд. Русские, советские люди исключением, понятно, не были. Рыночная экономика просто легитимировала монетизацию сознания. Во-первых, объем денежных услуг резко расширился, объем безденежных (бартерных или "бесплатных") - уменьшился. Во-вторых, исчезло советское ханжество, когда о деньгах говорить было интересно, но "неудобно", предпочитали спичи "о высоком". В российском буржуазном обществе "неудобно" стало говорить как раз не о бизнесе. Всеобщее Притяжение Денег - сила, объясняющая вращение людей в буржуазном обществе. Конечно, не все мотивы можно монетизировать (страх, любовь, амбиции, любопытство и т.д.) но чувства индивидуальны, а деньги - категория общая. В этом их СОЦИАЛЬНОЕ преимущество.

Приватизация. Старые сказки о Главном - "особый путь", "общинный коллективизм", якобы неотъемлемо присущий народу России, - настолько ОЧЕВИДНО противоречат реальности, что их почти и не повторяют. Наша жизнь максимально приватна - не то, что "общинности", а вообще почти никаких общих интересов нет. Социальная ткань состоит из человеческих атомов, соединенных личными интересами и административными скрепами. Общие ИДЕИ отсутствуют, хотя ритуалы (в том числе религиозные), разумеется, есть. Люди больше всего дорожат своей ПРИВАТНОСТЬЮ, очень ценят Свободу - только не политическую (почти никому не интересную), а своей частной жизни. "Мой дом - моя крепость", а страна состоит из таких крепостей, связанных интернет-тропами.

Гедонизация, частное проявление приватизации - жизнь для себя любимого, своих удобств. Особо расцвела в последние годы (под треск про "геополитику", "врагов" и "радиоактивный пепел"). А вот зрители отчаянных ТВ-шоу тем временем переходят к Здоровому Образу Жизни - резко, зримо уменьшилось курение, пьянство. При этом на фоне галопирующей ТВ-агрессии у ТВ-зрителей уменьшилась бытовая агрессия - придерживают двери в метро, аккуратнее водят машину. Снизилась преступность. Социал-дарвинизм, борьба всех против всех, после вспышки в начале 90-х пошел на убыль. Вопреки Достоевскому в русском буржуазном обществе не "все позволено": люди переходят только на зеленый, а машины тормозят на зебре. Идеального законопослушания нет, но беззакония не больше, чем в "добром советском обществе дефицита".

СССР распался, защитный обруч госидеологии лопнул именно потому, что психология людей давно изменилась

Глядя на среднеевропейскую по одежде, технике, манерам поведения буржуазную толпу как-то трудно вспомнить и патриархальных крестьян русской литературы, и тот разгульный пугачевский "бессмысленный и беспощадный бунт", которым мы друг друга сладострастно пугаем последние 200 лет... Был Дух - стали приличные женские и мужские духи. Публицисты часто обсуждают привычную им Маску. А под ней - давно лицо ДРУГОГО ОБЩЕСТВА.