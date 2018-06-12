"Реал" объявил имя преемника Зидана

Стало известно, кто сменит Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского "Реала". Новым наставником "сливочных" станет Хулен Лопетеги, в настоящее время возглавляющий сборную Испании.

О назначении сообщается на официальном сайте мадридцев. Отмечается, что Лопетеги будет работать с "Реалом" в течение трех ближайших сезонов. Но к работе он приступит уже после завершения чемпионата мира-2018 в России, куда он приехал с испанской национальной командой.

Лопетеги работает со сборной Испании с лета 2016 года, под его руководством "фурия роха" провела 20 матчей, в которых одержала 14 побед. В том числе, испанцы играли контрольную встречу против России - тот матч завершился со счетом 3:3. С 2014 по 2016 год специалист возглавлял португальский "Порту".

Зидан объявил об уходе из "Реала" по окончании минувшего сезона. Он добился уникального достижения, три раза подряд приведя команду к победе в Лиге чемпионов. Также он в качестве главного тренера "королевского клуба" два раза выигрывал Суперкубок УЕФА, столько же раз побеждал в клубном чемпионате мира, по разу становился чемпионом Испании и обладателем национального Суперкубка.