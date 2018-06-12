Фестиваль Чайковского в Клину завершился спектаклем "Геликон-оперы"

Спектаклем "Геликон-оперы" "Мазепа" в подмосковном Клину завершился 4-й международный фестиваль искусств имени П. И. Чайковского. Геликоновцы связаны с ним очень тесно: художественный руководитель театра Дмитрий Бертман стоял у истоков возникновения фестиваля, является его неизменным куратором и экспертом концертных программ. "Музей Чайковского, сам Клин для нас - сакральное место, - говорит он. - Каждый раз, когда мы здесь, это словно исповедь. Мы не просто исполняем спектакль, происходит своего рода приношение, внутренний диалог с Петром Ильичом".

В этом году "Геликон" привез уже успевшую нашуметь в Москве оперу "Мазепа". "Мазепа" - опера сильных страстей и характеров, ставится она не так часто, как другие шедевры Чайковского. На данный момент полная сценическая версия в Москве представлена только в "Геликон-опере". Преступная любовь, сумасшедшие фантазии, измена, смерть… Сюжет "Мазепы" бросает в круговорот страстей и не отпускает до последней минуты.

Перед клинчанами предстали звезды "Геликон-оперы". Роль Мазепы исполнил Алексей Исаев, Марии - Ольга Щеглова, Кочубея - Михаил Гужков. Вместе с ними выступили артисты хора и музыканты симфонического оркестра под управлением главного дирижера театра Валерия Кирьянова. Декорации и свет были специально адаптированы для открытой фестивальной сцены в Клину.

"Сам Чайковский эту оперу просто обожал. Ведь она для него была особой не только потому, что написана о политических событиях, но еще и потому, что это, по сути, автобиография, - говорит Бертман. - В семье Чайковского была дикая трагедия - его племянница, совсем молоденькая девочка, влюбилась в пожилого человека, жизнь ее закончилась печально - забеременев, она попала в психиатрическую больницу".

Именно эта трагедия и послужила поводом для поиска сюжета. Чайковский нашел его в пушкинской "Полтаве". "Конечно, он все полностью переделал, так же, как переделывал "Пиковую даму" и "Евгения Онегина". Опера получилась очень личной - все исторические события стали фоном для человеческой трагедии, страсти, которая крушит, убивает семью, близких", - говорит худрук.

Помимо "Геликона", в Клину со своими программами ярко выступили Денис Мацуев и Юрий Башмет. Денис Мацуев появился в один из фестивальных дней в гала-концерте, в бетховенской программе "Обнимитесь, миллионы". Участниками программы стали Чулпан Хаматова и известный австрийский актер Иоханнес Криш, а также государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Юрий Башмет представил в Клину премьерный проект - музыкально-драматический спектакль "Страсти по Пиковой даме". Арии из великой оперы Чайковского исполнили солисты Большого театра, а сочиненную современными постановщиками историю о том, что произошло в Париже между юной графиней и Сен-Жерменом за полвека до описанных в повести Пушкина событиях, представили кинозвезда Надежда Михалкова и актер театра им. Евгения Вахтангова Сергей Епишев.

Шансов остаться равнодушными у пришедших на фестиваль зрителей практически не было. Не помешала даже изменчивая - то дождь, то солнце! - погода. Настроение и атмосферу создавало окружающее пространство - великолепный ухоженный парк, в центре которого находится настоящая жемчужина - дом-музей Петра Ильича, то есть то место, где он создавал свои шедевры.

"Этот фестиваль не смог бы развиваться, окрепнуть без губернатора и администрации Московской области, но особенно хочется поблагодарить музей Петра Ильича Чайковского в Клину, - подчеркивает Дмитрий Бертман. - Здесь работают настоящие энтузиасты, которые умудряются всегда держать все это пространство в творческом тонусе".