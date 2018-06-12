Марат Хуснуллин: До конца года в Москве по программе реновации переселят 10 тысяч семей

До конца 2018 года в Москве по программе реновации планируется переселить 10 тысяч семей. Эту цифру мэр Москвы Сергей Собянин назвал на прямой линии с президентом страны. Реально ли это, поинтересовались журналисты в ходе "Делового завтрака" в "РГ" с заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Маратом Хуснуллиным.

- Да. До конца года мы планируем передать переселенцам 32 новых дома, что позволит обеспечить новыми квартирами жителей 60-70 старых пятиэтажек. В часть новостроек москвичи уже переезжают. Кроме того, подобраны 242 площадки на 3,5 миллиона квадратных метров жилья для участников программы. Словом, все делается для того, чтобы в ближайшие два-три года поднять волну для строительства 5 миллионов "квадратов" в год. Это необходимо, чтобы Москва могла выполнить свое обещание и обеспечить новым жильем порядка 1 миллиона человек из более чем 5 тысяч ветхих домов, - рассказал заммэра.

- Напомню, программа реновации была принята в Москве лишь в прошлом году. Если бы мы начали ее с нуля, то до выхода на первую площадку ушло бы года два, не меньше. А до начала массового переселения и все пять, и то при условии, что работа пошла бы без единого сбоя. Ведь сначала надо было определить концепцию, провести конкурс на строительство сетей, сделать проект дома, пройти экспертизу, освободить площадку под строительство… А еще провести колоссальную штабную работу. Создать штаб, фонд реновации, выпустить 32 нормативных акта на федеральном и региональном уровнях… А мы меньше, чем через год, начали переселять людей. Возможно, это получилось потому, что в основе всей работы лежало дальновидное, абсолютно государственное решение мэра. Вопрос, что делать дальше с ветхим жильем, он поставил еще лет пять тому назад. Рецепта решения тогда не было. В таком плотно застроенном городе, как Москва, снести 15-16 миллионов "квадратов" жилья и столько же затем построить, крайне сложно. О чем я и сказал Сергею Семеновичу. Он спросил: а есть у нас свободные площадки, где можно построить дополнительное жилье? Давайте строить, чтобы у нас актив был. Так, к моменту старта программы реновации у нас оказался миллион квадратных метров жилья в работе, - пояснил он.

Как новоселы воспринимают новые квартиры? Когда будут подведены итоги международного архитектурного конкурса по разработке проектов комплексной застройки пяти экспериментальных районов Москвы - Кузьминок, Головинского, Царицино, Проспекта Вернадского и Хорошево-Мневников? А главное, когда начнется реализация этих проектов? Об этом - в интервью с Маратом Хуснуллиным, которое публикуется в ближайшем номере "РГ".