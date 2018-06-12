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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Марат Хуснуллин: Собянин принял решение достроить дома обманутых дольщиков

Текст: Любовь Проценко
Фото: Аркадий Колыбалов
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение достроить все дома обманутых дольщиков. Об этом заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

- Приведу несколько цифр, - рассказал он. - По России собрано на долевое строительство жилья 3,5 триллиона рублей, из них 1 триллион - в Москве. Население - самый большой инвестор и в самой столице, и в стране. Эти деньги вложили 100740 человек по договорам долевого участия. На них строится сейчас 497 домов, а проблемных из них - 34. Самый низкий процент в России. Это говорит о том, что у нас и платежеспособность людей выше, и доверие выше к власти и самому институту долевого строительства.
Возникло такое отношение не на пустом месте. Законодательно у органов государственной власти столицы нет никаких механизмов влияния на возведение жилья по ДДУ. Мы выдаем только разрешение на стройку отдельно взятого дома. А финансовую сторону - сколько денег собрано, на что они используются, права не имели и не имеем его и сейчас. Тем не менее проблемы 11 тысяч обманутых дольщиков и тех горожан, строительство жилья у которых затягивалось, Москва решила. Будем решать их и у тех, у кого еще не решены. В частности, именно в Царицыно ситуация тяжелее всего, там более 4 тысяч дольщиков. Но мэр города Сергей Собянин уже принял решение: все дома там будет достраивать город.

Каким образом?

Марат Хуснуллин: Компания-застройщик уже определена - ею будет Мосотделстрой-1. Он обратился в минстрой РФ с заявлением о признании его достройщиком, минстрой принял такое решение, и теперь Москва - официальный достройщик.

О том, кто и как будет конкретно достраивать дома обманутых дольщиков не только в Царицино, но и других районах столицы, читайте в интервью с Маратом Хуснуллиным в ближайшем номере "РГ".

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