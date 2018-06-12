Марат Хуснуллин: Уверен, "Лужники" во время ЧМ-2018 покажут себя во всей красе
"Нормативный срок реконструкции такого стадиона как "Лужники" - пять лет. Мы сделали за три с половиной - в рабочем режиме, без шума и паники. Действительно, за год до чемпионата. И все это время, прошедшее после ввода в эксплуатацию, "Лужники" полноценно функционируют. Прошли товарищеские игры, целый ряд массовых мероприятий... Надеюсь, и во время чемпионата он покажет себя во всей красе.
В нем ведь и правда кроме внешнего вида ничего старого не осталось. Все совершенно новое. Естественное поле, удобные трибуны для зрителей, самая лучшая в мире система безопасности, надежно закрывшая весь периметр. Одних только инженерных сетей переложили 360 километров. Если ее их вытянуть в линию, она покроет расстояние от Москвы до Нижнего Новгорода. Не сделай мы всего этого, то лет пять "Лужники" еще бы постояли, а потом начали рушиться. Когда приступили к разборке стен спорткомплекса, мы увидели, что кирпич в кладке, выложенной 38 лет назад, рассыпается, сети сгнили. Теперь же, уверен, арена прослужит еще лет 100.
За 32 года, что работаю в сфере строительства, я принимал участие в возведении более 300 спортивных объектов, и за "Лужники" мне не просто не стыдно - это один из моих самых любимых реализованных проектов. Но стадион мы сохранили для истории только благодаря Сергею Семеновичу Собянину. Когда подписывалась заявочная книга на проведение в стране чемпионата, по требованиям ФИФА надо было представить стадион вместимостью 89 тысяч мест. Полгода проектировщики искали решение, каким образом увеличить его до такого размера, а потом сдались и сказали, что это невозможно и проще снести старое здание и построить новое. У Сергея Семеновича рука не поднялась подписать постановление о сносе, да и я бы не смог… И тогда мэр подключился работе над проектом лично. Мы долго вели переговоры с ФИФА. В итоге нашли взаимоприемлемый вариант", - пояснил он.
Дорого городу это обошлось?
Марат Хуснуллин: По соотношению цена-качество реконструированная арена "Лужники" оказалась не только одним из самых лучших в мире стадионов, но и одним из самых низкозатратных проектов.
Что еще появится в ближайшие годы в "Лужниках"? Как Москве удалось выбиться в лидеры по количеству стадионов, на которых можно проводить международные соревнования? Каким после реконструкции станет спорткомплекс "Олимпийский"? Об этом - в полном тексте интервью с Маратом Хуснуллиным, публикуемом в ближайшем номере "Российской газеты".
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