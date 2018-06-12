Названы самые популярные книги мая в московских библиотеках

Столичные библиотеки составили рейтинг самых популярных книг мая. Оказалось, что взрослые предпочли произведения Гузель Яхиной, Дины Рубиной, Марио Варгаса Льосы, а вот маленькие читатели чаще всего брали Валентина Катаева, Антуана де Сент-Экзюпери и Виталия Губарева.

Женская проза заняла первые две строчки читательских предпочтений. В лидерах - "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной и "Бабий ветер" Дины Рубиной. Обе книги повествуют о женщинах, переживших личную трагедию и бегущих от прошлого. Еще один представитель этого жанра - произведение "С неба упали три яблока" Наринэ Абгарян.

Читатели также ориентируются и на книги авторов, ставших лауреатами литературных премий. К примеру, пользуются вниманием "Лавр" Евгения Водолазкина и "Патриот" Андрея Рубанова. В мае также читали книги "Авиатор" Евгения Водолазкина, "Город Брежнев" Шамиля Идиатуллина, "Текст" Дмитрия Глуховского и "Заххок" Владимира Медведева.

Есть в списке и иностранный автор - Марио Варгаса Льоса с произведением "Скромный герой".

Дети читали в мае "Королевство кривых зеркал", "Сына полка" Валентина Катаева, "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери, "Витю Малеева в школе и дома" Николая Носова, "В Стране невыученных уроков" Лии Гераскиной. Среди книг была и популярная современная детская литература, например, "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг.