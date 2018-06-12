Опен-эйр "Музыка мира в Белом колодце" заворожил воронежцев

Концерт world music состоялся на дне старого карьера под Воронежем в рамках Платоновского фестиваля. В Белом колодце выступили "креольская королева" Морган Джи, фолк-дуэт Saint Sister из Ирландии и инди-поп-группа Lola Marsh из Тель-Авива.

Традиционный опен-эйр становится популярнее с каждым годом. Благодаря хорошей погоде на пляже у озера собралось более трех тысяч человек. Бесплатные автобусы не вместили всех желающих, и некоторым пришлось добираться в Белый колодец на такси. Многие воронежцы приехали большими компаниями, с детьми (даже младенцами), и превратили зрительный зал на песке в зону для пикника. Декорациями послужили меловые утесы.

Харизматичная Морган Джи с острова Реюньон, играющая смесь рока и электроники, покорила публику мощным вокалом и шаманской манерой исполнения. Концерт на воронежской "Музыке мира" стал для певицы первым в России. Она представила новый альбом Woman Soldier.

Российской премьерой стало и выступление Saint Sister: ирландки Джемма Доэрти и Морган МакИнтайр играют медитативный "атмосфолк", используя электронное звучание кельтской арфы.

Однодневный "фестиваль в фестивале" закрыла израильская поп-группа Lola Marsh, снискавшая любовь не только на родине, но и за рубежом, а также стильный фейерверк.