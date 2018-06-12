"Последний клоун на земле" выступил в Воронеже

Новости

На Волге число погибших при ЧП с катамараном возросло до 11 человек 10:34
Российско-сербский гуманитарный центр укрепляет авторитет в Европе 10:22
Пушков о саммите США-КНДР: Самое начало разрядки 10:17
Советник Трампа по экономическим вопросам перенес сердечный приступ 10:06
Ливни и грозы прогремят в Москве во вторник 09:54
Трамп назвал Ким Чен Ына талантливым человеком 09:47
Пять человек погибли в ДТП в Омской области 09:46
Дональд Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном еще много раз 09:29
Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали двустороннее соглашение 08:53
Китайский "самолет Ким Чен Ына" вылетел из Пекина в Сингапур 08:48
В Японии состоялся запуск ракеты с разведывательным спутником 08:46
СМИ: Перевернувшимся в Волгограде катамараном управлял экс-чиновник 08:19
Американец взял в заложники четверых детей во Флориде и убил их 07:46
В ДТП на Кубе пострадали 36 человек 07:10
Операция МЧС с места столкновения судов в Волгограде попала на видео 07:10
Видео: Орангутанг напал на разрушающий лес бульдозер 06:45
Шесть человек пострадали при въезде автомобиля в пешеходов в Токио 06:33
На саммите КНДР-США журналистов угощают мороженым с алкоголем и кимчхи 06:07
В Волгограде на Волге сотрудники МЧС спасли пять человек 05:05
Ким Чен Ын и Дональд Трамп пожали друг другу руки 04:13
Катар завел дело против ОАЭ в суде ООН за дискриминацию 03:47
Число жертв столкновения катамарана с баржей в Волгограде достигло 10 03:23
В США задержали исчезнувшего 35 лет назад дезертира 02:46
Шторм в Иране привел к ранениям 18 человек 02:17
Три человека пострадали при обстреле окраины Алеппо 01:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
12.06.2018 10:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Последний клоун на земле" выступил в Воронеже

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Основатель пластического театра Derevo Антон Адасинский устроил шуточное самосожжение на VIII Платоновском фестивале. Из моноспектакля "Последний клоун на земле" воронежцы узнали, откуда берутся актеры и чем они жертвуют ради "вечной" славы.
Фото: Андрей Парфенов/РГ Фото: Андрей Парфенов/РГ
Фото: Андрей Парфенов/РГ

Все началось, когда погасло Солнце. Какая-то мультяшная нечисть расправилась со светилом, и на сцену рухнули его блестящие обломки. Актер, смотревший на это из зала, прошел сквозь "четвертую стену", собрал солнечный мусор и отправился просить, чтобы была звезда. Бог спал, черт обманывал. А в раю, где без солнца тоже стало темновато, Ева грызла яблоко, чтобы привлечь внимание Адама. Плод от древа познания оказался яблоком раздора, а потом превратился в красный клоунский нос. Он рос и рос, смеха в мире становилось все больше. А солнца все не было.

Фото: facebook.com/a.parfyonov
Итальянский режиссер открыл воронежцам все тайны

К визуальным метафорам, привычным для поклонников Адасинского (он начинал в "Лицедеях", свой стиль создал на основе разнообразных пластических техник), в этой работе прибавились слова. Актер "подгонял" ими сюжет, играл с залом. Порой слов было многовато, что давало странный эффект пародии на клоунаду.

Ближе к финалу стало ясно, что даже в "несерьезном" искусстве надо идти до конца. Ведь оно, если верить "Последнему клоуну…", родилось из стремления падшего человека ввысь. Герой картинно исчез в языках тряпичного пламени, немного перекурил перед тем, как отправиться навстречу дьяволу (которому "продал душу" ради того, чтобы вернуть солнце), и… пустил в преисподнюю пустой гроб. Клоуны еще повоюют!

Прямая речь

Антон Адасинский, артист, основатель театра Derevo (Россия - Германия):

Фото: Анна Власова / Дирекция Платоновского фестиваля
В Воронеже выставили картины Пиросмани и Малевича

- Жизнь стала слишком зарегулированной: сюда не ходи, то не делай, тут не так… Задача клоуна - в мелочах изменять мир, нарушать правила. Нужно показывать людям, что стол может быть меньше стула, что необязательно надевать одинаковые шнурки. Нужно сжигать себя на сцене окончательно (что я, кстати, планирую сделать однажды в спектакле). Клоунада - это раздолбайская форма жизни. Подагра на тебя напала или вода в колене - ты должен всегда ходить с огоньком внутри. Клоун - это не тот, кто тихо сидит тихо и создает номера для сцены.

Смех - это ниточка, связывающая нас с чем-то вышним. Когда она оборвется, наступит конец света. Так что я смеюсь не только от хорошего настроения. Чем хуже дела - тем сильнее ржу. Раньше формой самозащиты были политические анекдоты, сейчас для них нет интересных персонажей. Клоунада достигла в нашей жизни невиданных высот. Взять какие-нибудь последние указы о том, как организовать театральное действие. Там юмор запредельный.

Главное сегодня

Стало известно содержание подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документа
Американец взял в заложники четверых детей во Флориде и убил их
СМИ: "Интер" заплатит "Спартаку" 47 млн евро за Промеса
Шторм в Иране привел к ранениям 18 человек
Пушков: Европа стала жертвой американской политики давления на Россию