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12.06.2018 23:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Выходные с Толстым

В Ясной Поляне в третий раз состоялся театральный фестиваль "Толстой Weekend"
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)
В этом году отмечается 190-летие со дня рождения Льва Толстого, так что все происходящее в минувшие выходные в усадьбе приобретало особую значимость.
Фото: Алексей Фокин Праправнук писателя Владимир Толстой: На фестивале есть форматы, которые как бы вплетены в канву самой усадьбы. Фото: Алексей Фокин
Праправнук писателя Владимир Толстой: На фестивале есть форматы, которые как бы вплетены в канву самой усадьбы. Фото: Алексей Фокин

За четыре дня российские и зарубежные театры показали пятнадцать спектаклей по произведениям Л.Н. Толстого и других авторов. Действо проходило под открытым небом на нескольких площадках. Примечательно, что главную сцену разместили на том самом месте, где любили играть всей семьей. Фестиваль "Толстой Weekend" уже называли культовым, "событием года" и "явлением в театральном мире". На сей раз режиссер Николай Коляда, создатель частного театра "Коляда-Театр", приехав в Ясную Поляну, заявил, что это - центр мира. Спектаклем по незавершенному произведению Льва Толстого "Фальшивый купон" в постановке этого театра из Екатеринбурга и открывался фестиваль. Это страшная сказка о добре и зле, о том, как маленькая ложь порождает большую беду, захватила сразу и не отпускала до конца, несмотря на жуткий холод (спектакль шел с 21 часа до полуночи, а на утро на траве был иней). "Промерз до костей. Но эмоции - через край", - пожалуй, эта запись на страничке в соцсетях одного из зрителей Александра Балберова - очень точное впечатление первого дня.

Фото: Ирина Шымчак
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Одним из самых ярких событий второго дня стал спектакль Театра Олега Табакова "Дьявол" по одноименной повести Льва Толстого. Это дебютная режиссерская работа Михаила Станкевича, ученика Сергея Женовача. Литературной основой спектакля стала неопубликованная при жизни писателя повесть "Дьявол", во многом автобиографичная. В ней Толстой описывал связь с простой крестьянской девушкой, случившуюся в годы его молодости. Рукопись повести Толстой долгие годы прятал от жены за обивкой кресла в своем кабинете. Сразу два театра привезли "Крейцерову сонату". Две версии "Отрочества" представили Пермский и Саратовский ТЮЗы. Синтез драмы и театра кукол - "Холстомер" из словенского Марибора. Не забыли организаторы про детей: на отдельной площадке прошли сторителлинг "Рассказы для детей Л.Н. Толстого" и чудная постановка "Сын великана".

За четыре дня театры показали пятнадцать спектаклей по произведениям Льва Толстого и других авторов

В первый день фестиваля открылась выставка современных греческих художников. А в финале был показ отрывков из фильма "История одного назначения", частично снятом в усадьбе, и встреча с его создателями - режиссером Авдотьей Смирновой и автором сценария Павлом Басинским.

Пересказать все невозможно, да и нет смысла. Толстовская усадьба хороша в любое время года и в любую погоду, а тут еще и театр добавляет эмоций.

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