В столичном парке "Садовники" при поддержке департамента спорта и туризма города Москвы, Федерации скейтбординга России состоялся ежегодный фестиваль The BOWL, посвященный экстремальному и уличному спорту.

На фестивале были представлены два принципиально летних экстремальных вида спорта: скейтбординг и BMX. Оба являются официальными олимпийскими зачетными дисциплинами - в этом качестве они дебютируют на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. Интерес к ним как со стороны спортсменов, так и со стороны общественности неуклонно растет с каждым годом.

Традиционный для мероприятия "боул" - специальный асимметричный бетонный бассейн, предназначенный для катания и выполнения трюков при вылете над его кромкой (на профессиональном жаргоне она называется "коупинг") - стал, конечно же, главной площадкой The BOWL: здесь разыгралась борьба за первое место среди скейтбордистов и BMX-райдеров. В скейтовом зачете первое место занял иностранный гость мероприятия - англичанин Бенджамин Бройд; российские райдеры Дмитрий Бравичев (победитель The BOWL 2017 и серебряный призер двух предыдущих фестивалей) и Дмитрий Исайкин при этом буквально наступали ему на пятки по баллам, однако заняли в итоге второе и третье места соответственно.

В рамках фестиваля также прошел чемпионат России по парковому скейтбордингу, и здесь Дмитрий Бравичев занял первое место, Дмитрий Исайкин и Алишер Садыков взяли серебро и бронзу. Медали победителям вручил президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

"Первый шаг сделан. Это был первый чемпионат России в дисциплине "парк". По его результатам будет сформирована сборная России. Мы в начале большого пути и надеюсь, что другие регионы по примеру Москвы включатся в развитие "скейтбординга", - прокомментировал президент ФСР.

BMX-зачеты прошли после соревнований по скейтбордингу. В рамках соревнований райдеры были поделены на две группы; лучший спортсмен в каждой группе прошел в финал.

За звание лучшего соперничали Максим Новоселов и Максим Чуприна. Борьба шла на равных, однако чуть лучше оказался Максим Новоселов.

В этом году на площадке The BOWL во второй раз прошел уникальный скейт-маркет, в рамках которого множество брендов и торговых марок представили свою продукцию для тестирования и продажи. Его прошлогодний успех не оставил сомнений в востребованности такого скейт-маркета и этим летом. В итоге все поклонники уличной, скейтовой и BMX-культуры смогли ближе познакомиться с актуальными тенденциями, открыть для себя новые бренды и повидаться с любимыми старыми, приобрести понравившиеся товары и принять участие в розыгрышах призов.

Среди гостей фестиваля был замечен Илья Авербух.

"Скейтбордингом занимается мой сын. Будем надеяться, что в коллекции нашей семьи появятся и медали летних Олимпийских игр (смеется). Решили с ним вместе посмотреть на первый чемпионат России в дисциплине "парк" и получили большое удовольствие. Здорово, что молодая Федерация проводит соревнования на таком хорошем уровне и делает их привлекательными для самой широкой аудитории", - поделился своим мнением о соревнованиях известный фигурист.

Как отметил генеральный директор Федерации скейтбординга России Александр Поцелуев, "лето должно начинаться с самых положительных эмоций, и The BOWL - это своеобразная гарантия такого начала. Невероятная энергетика экстремального спорта, свежий воздух и солнечное тепло, калифорнийские вибрации и первоклассная музыка от специально приглашенных музыкантов - вот рецепт отличных выходных, которые все мы будем помнить целый год - вплоть до The BOWL 2019!"