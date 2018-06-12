Как сообщили в СУ СК, возбуждено два уголовных дела - по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи призвали очевидцев ДТП помочь в установлении обстоятельств.

- Прокуратурой Орловской области также организована проверка соблюдения законодательства о перевозке пассажиров автотранспортом, - сообщила и.о. старшего помощника облпрокурора Татьяна Цуканова. - Проверочные мероприятия проводятся с привлечением специалистов, в том числе в целях правовой оценки действий должностных лиц.

По страшной иронии судьбы за три дня до трагедии полицейские вместе с сотрудниками Московской железной дороги провели акцию. Когда движение через переезд останавливалось запрещающим сигналом, водителям вручали памятки и предлагали пройти экспресс-тест на знание правил дорожного движения.

Однако это, видимо, не помогло. ДТП напомним, произошло накануне недалеко от города у деревни Гать. Водитель автобуса "ПАЗ", принадлежащего администрации Орловского района, по предварительным данным, решил проскочить железнодорожный переезд на красный сигнал. Но не успел. Товарный поезд буквально как пушинку снес автобус, отбросив его от полотна почти на сотню метров. Трагедия унесла четыре жизни - на месте аварии скончались три женщины 60, 65 и 67 лет, а также 17-летний парень. Все они были артистами Лавровского сельского хора. В тот роковой день творческий коллектив направлялся в пансионат "Мечта", где должны были пройти торжества по случаю 90-летия Орловского района. В больницах все еще находятся 11 пострадавших. Состояние двоих пациентов медики оценивают как тяжелое. Одна из них была беременна, но после аварии потеряла ребенка, за ее жизнь сейчас борются врачи. Водитель автобуса выжил и сейчас находится в больнице.

Орловцы восприняли произошедшее как личное горе. И когда потребовалась кровь для переливания, то на станции переливания образовалась очередь.

Создан штаб, члены которого общаются с родственниками погибших и пострадавших. По словам врио губернатора Андрея Клычкова, из резервного фонда правительства области пострадавшим будет выплачено по 100 тысяч рублей, семьям погибших - по 200 тысяч. Сумма помощи от администрации района составит 50 и 100 тысяч рублей соответственно. Власти взяли на себя организацию похорон и обещают оказать любую другую помощь. За каждой семьей закреплен куратор.