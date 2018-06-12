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12.06.2018 18:49
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Тульской области в 11 раз прошел фестиваль "Дикая мята"

Текст: Александр Алексеев
Один из самых необычных российских open-air поражает каждый год не только музыкой всех мастей, но и новыми идеями и экспериментальным духом. В этом году на рок-фестивале пели и рок-звезды Земфира, "Браво", Brainstorm, и исполнители фолк-музыки "Тесто", и электронные артисты уровня Муджуса, и даже представители рок-шансона - вроде украинской группы "Валентин Стрыкало", предпочитающей простые гармонии, дворовый юмор и ерническую частушечную форму.
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

Поле у деревни Бунырёво превратилось в туристический центр: кроме любопытного енота, которого кто-то привез послушать любимую музыку, обозреватель "РГ" заметил в очереди даже футбольных болельщиков из Аргентины и Германии - хотя только чтобы войти, пришлось постоять на холодной и ветреной погоде от полутора до двух часов.

Фото: РИА Новости
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По традиции на фестивальном поле специально прокладывают улицы, а территория "Дикой мяты" превращается в уютный музыкальный город с тремя сценами. В этот раз в Тульскую область прибыли 74 исполнителя из 10 стран мира. Плюс диджеи, которые играли свои сеты уже по ночам…

Некоторые гости были хорошо известными и очень ожидаемыми, как, например, дуэт Milky Chance, играющий инди-рок с элементами психоделии, блюза и новой романтики: нервно, наэлектризованно, но красиво. Или открытие года - остроумная и бойкая группа "Комсомольск" - тоже дуэт, но уже девичий… Ну и, конечно, удалая китаянка Ян Гэ, которая уже выучила русский язык, лихо зажигала на недавнем "Голосе", да и в деревню Бунырёво устремилась с фестиваля "Кинотавр", где пела в культурной программе. Хватало и исполнителей неожиданных - например, рок-н-ролльная группа The Paz Band с отчаянной и громогласной солисткой Гал Де Паз. Или играющих рок на балалайках москвичей Los Tradition, а то и исполняющих его уже в балканской версии аргентинцев из ансамбля La Fanfarria Del Capitan.

Щедрое стилевое разнообразие и неожиданный подбор исполнителей - веские причины популярности "Дикой мяты" и поклонников самой разной оригинальной и свежей музыки. Степень энтузиазма зрителей колебалась непредсказуемо: фолк-группу "Тесто" слушали всего несколько человек, англоязычные Guru Groove Foundation тоже не вызвали у аудитории особого воодушевления. Зато на сете лихих и азартных фолк-роковых The Hatters, наяривавших на скрипках, альте, баяне и блестящих во всех смыслах духовых инструментах, уже яблоку негде было упасть, а в центре партера, близко к сцене начали играть в слэм.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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И, конечно, многие приехали ради Земфиры, давно уже не выступавшей на фестивалях. Она вышла на сцену, когда уже стемнело, в черном платье с блесками. И представила фактически новую программу - электронно-гитарную, в которой многие ее песни в очередной раз приобрели свежее звучание. После хита "Непошлое" певица оглядела зал, вышла на авансцену, всмотрелась в лица, кому-то помахала рукой, а потом, впечатленная, взмахнула руками уже для своих музыкантов: давайте добавим огня и драйва.

Пульсирующие электронные ритмы, лидер-гитарист извлекавший из своего инструмента нервно-смятенные звуки, сама Земфира, порой оставлявшая микрофон ради выставленного для нее на сцене лэптопа…

Не менее интересным, пусть и менее замеченным гостями "Дикой мяты" стало еще одно событие: на этом фестивале теперь открыли и детскую сцену - впервые на российских open-air. Малыши выходили спеть под гитару, кто-то играл на басу, на сцене появлялись даже полновесные детские рок-группы. Неподалеку работали и мастер-классы.

Все это означает, что ежегодный фестиваль "Дикая мята" будет продолжаться - еще много лет…

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