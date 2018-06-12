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12.06.2018 05:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Всероссийская акция тестирования на ВИЧ началась с Камчатки

Текст: Ирина Невинная
Сегодня стартует всероссийская акция "Тест на ВИЧ: экспедиция", направленная на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа. Вторая цель: мотивировать людей пройти тест на ВИЧ-инфекцию.

Торжественное открытие экспедиции приурочено к Дню России и пройдет сегодня в Петропавловске-Камчатском. Завершится акция седьмого ноября в Калининграде.

Маршрут проложен через 30 регионов, где отмечены высокие показатели распространенности ВИЧ-инфекции.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Мобильные пункты тестирования - это специально оборудованные автомобили с бригадой специалистов - проедут через всю страну. Остановки намечены в 120 городах, где любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить необходимую консультацию. Чтобы привлечь больше людей, эти передвижные лаборатории будут расположены в оживленных местах: в парках, около ночных клубов, возле торговых центров, вблизи учебных заведений.

Минздрав и региональные власти также организовали дополнительное тестирование сотрудников ведущих предприятий.

"В 2017 году беспрецедентное за всю историю России число граждан прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию - около 34 миллионов человек. Это на 30 процентов больше, чем 5 лет назад. Уровень знаний населения о ВИЧ-инфекции увеличился с 80 до 84 процентов. Призываю жителей нашей страны пройти тестирование и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания", - сообщила сегодня министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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Одновременно с возможностью сдать кровь и сделать тест люди смогут больше узнать о ВИЧ и СПИДЕ. В городах также пройдут обучающие семинары. Так, можно будет узнать о клинических проявлениях заболевания, познакомиться с последними достижениями в области диагностики и лечения.

Чтобы прекратить эпидемию ВИЧ, необходим комплекс мер. В Минздраве считают, что нужно создать условия для тотальной настороженности по отношению к распространению вируса иммунодефицита человека.

Справка "РГ"

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В России начнут бороться с ВИЧ-диссидентством

В каких регионах будут проводить тестирование:

Камчатский край, Сахалин, Приморье, Хабаровский край, Амурская область, Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область, Красноярский край, Хакасия, Кемеровская область, Томская область, Новосибирская область, Омская область, Тюменская область, Курганская область, Челябинская область, Башкортостан, Самарская область, Ульяновская область, Татарстан, Нижегородская область, Саратовская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Воронежская область, Московская область, Смоленская область, Калининградская область.

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