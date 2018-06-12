В Башкирии при пожаре пострадали люди

Сегодня ночью, в 02:25 по московскому времени в деревне Уртаул Краснокамского района произошел пожар.

Спасатели выехали на место сразу после получения тревожного сообщения. Более часа потребовалось огнеборцам, чтобы потушить огонь, охвативший бревенчатый жилой дом 6х6 метров с дощатой верандой размером и шиферной кровлей.

Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан, в огне пострадали люди. Точное количество не уточняется.

На месте ЧП работает дознаватель. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются .