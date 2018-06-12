В День России в Саранске стартовал Фестиваль болельщиков ФИФА

По традиции, 12 июня в Саранске отмечается еще и День города. Поэтому ведущим церемонии открытия фанфеста - спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву и послу Саранска на ЧМ-2018 четырехкратному олимпийскому чемпиону Алексею Немову - пришлось троекратно поздравлять собравшихся. После этого в небо взмыли тысячи воздушных шаров, имитирующих футбольные мячи.

- С Днем России! С Днем города! С открытием Фестиваля болельщиков всех жителей Саранска! Здесь сделано все, чтобы достойно принять Чемпионат мира по футболу! - приветствовал зрителей Дмитрий Губерниев. - Уже послезавтра - первая встреча! Хочется знать, кто победит?

"Россия!" - дружным хором неслось в ответ. "Панама!" - отвечала группа панамских болельщиков. Следует отметить, что именно в Саранске будет жить и тренироваться сборная Панамы во время ЧМ-2018. Латиноамериканские футболисты уже разместились на базе местной спортшколы олимпийского резерва по легкой атлетике, а "панамский Халк" Роман Торрес стал любимцем саранских фанатов. Вот и на фестивале болельщиков к нему сразу выстроилась очередь из любителей автографов.

Тем временем на сцене для зрителей выступали местные коллективы и приглашенные звезды - группы "Город 312" и "October Sun".

Отвечая на вопрос корреспондента "РГ" о том, каков прогноз на выступление сборной РФ, Дмитрий Губерниев выразил надежду, что домашний турнир станет удачным для российской команды.

- Из группы выйдем, конечно, - невзирая на все преходящие обстоятельства и порой невыразительную игру, - отметил спортивный комментатор. - Футболисты на поле постараются использовать все шансы, сомнений в этом нет. Но не надо забывать, что все возможное сделают и игроки сборной Саудовской Аравии, Египта и других стран-участниц. Придется непросто, хотя группа вполне "проходная", и мы должны надеяться на лучшее. Я верю в команду и надеюсь, что мы все объединимся вокруг нашей сборной.

Справка "РГ"

Фестиваль болельщиков ФИФА в Саранске продлится до 16 июля. На Советской площади оборудован огромный экран размером более 100 квадратных метров для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу - 2018, сцена для выступлений популярных исполнителей, официальный сувенирный магазин, павильоны с едой и напитками и многое другое. Здесь фанаты смогут не только посмотреть все матчи мундиаля, но и принять участие в развлекательных программах, пообщаться с футбольными звездами и другими почетными гостями форума. Вход для всех желающих бесплатный.