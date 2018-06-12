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12.06.2018 16:03
Рубрика: Экономика

В Нижнем Новгороде открыли новую станцию метро "Стрелка"

Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)
Фото: Николай Нестеренко/РГ Фото: Николай Нестеренко/РГ
Фото: Николай Нестеренко/РГ

Сегодня в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие станции метро "Стрелка", построенной рядом с новым стадионом, где вот-вот начнутся матчи чемпионата мира по футболу. Завтра оценить красоту и комфорт новой станции смогут все нижегородцы, а буквально через несколько дней и другие болельщики, прибывающие в город на матчи мундиаля.

Напомним, "Стрелку" планировалось открыть еще в апреле, однако, сроки неоднократно переносились. Первый тестовый поезд пришел на новую станцию в ночь с 19 на 20 мая.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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- Наконец, все работы завершены, станция готова, - сказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. - Это большое событие в День города и День России, настоящий подарок для нижегородцев.

По словам главы региона, нижегородское метро развивается не так быстро, как хотелось бы. Предыдущая станция метро "Горьковская" на Автозаводской линии открылась почти шесть лет назад - 4 ноября 2012 года. И вот теперь настал черед развития Сормовско-Мещерской линии.

- Метро - очень удобный вид транспорта, - отметила местная жительница Елена Захарова. - Мой муж работает на площади Лядова, недалеко от станции "Горьковская". Теперь до работы он будет добираться гораздо быстрее и комфортнее.

Если раньше, чтобы добраться с Мещеры в центр города, в пробках порой приходилось терять около часа, то сейчас можно будет преодолеть расстояние за семь минут без учета пересадки - четыре минуты до станции "Московской" плюс три минуты до "Горьковской".

Как рассказал Глеб Никитин, в планах - продолжение строительства метро, это станции "Сенная" и "Волга". Кроме того, уже есть наработки по строительству метро до Центра Сормова, но в одиночку региону эти планы не реализовать - нужна федеральная поддержка.

Справка "РГ"

Продление Сормовско-Мещерской линии Нижегородского метрополитена началось весной 2015 года. Общая стоимость строительства объекта - 11,6 миллиарда рублей, в том числе 6,2 миллиарда - из федерального бюджета, 5,4 миллиарда - средства консолидированного бюджета Нижегородской области.

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