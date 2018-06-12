В Пензе заложили капсулу времени, которую вскроют в 2063 году

Капсулу вскроют в 2063 году, когда Пензе исполнится 400 лет. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

12 июня в День России пензенцы заложили в стелу "Слава Героям" у монумента "Росток" капсулу времени с двумя посланиями, обращенными к тем, кто будет жить в Пензе в 2063 году, когда город отпразднует свое 400-летие. Первое послание - официальное, второе - "народное", написанное простыми жителями Пензы, от школьников до ветеранов.

"Примите из наших рук эстафету добра и созидания. Делайте все зависящее от вас, чтобы на планете не повторилась война", - помимо прочего сказано в послании.

В тексте также упоминаются главные вехи развития города и достижения за минувшие годы - строительство значимых объектов, новых транспортных магистралей, международное сотрудничество. Говорится в письме и о старте космического корабля "Юрий Гагарин", международный экипаж которого в 2011 году возглавил уроженец Пензы Александр Самокутяев.

Заканчивается письмо словами "Живите целеустремленно и дружно! Идите по жизни уверенно и прямо, чтобы вы также могли сказать про себя с гордостью: "А мы из Пензы!".

