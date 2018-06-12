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Рубрика: Происшествия
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Небось выживете

Детям-сиротам вручили ключи от квартир без света, воды и газа
Текст: Константин Бахарев
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)
Прокуратура Пермского края направила в суд уголовное дело в отношении двух чиновников городской мэрии. Их обвиняют в подлоге и злоупотреблении полномочиями во время приемки пяти многоквартирных домов, построенных для сирот. Сотрудникам департамента архитектуры и строительства администрации Перми вменили в вину то, что в 2014 году они составили подложные акты осмотра квартир - внесли в них ложные сведения о полном завершении строительства и согласовали выдачу разрешений на ввод домов в эксплуатацию. После этого 150 детям-сиротам вручили ключи от квартир и поздравили с новосельем. А когда те посмотрели на свое жилье, то прослезились.
Фото: Уткин Игорь/ТАСС
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В пяти новых домах, построенных в Мотовилихинском районе Перми, не было даже электричества. Строители "забыли" провести туда газ и водопровод. Отсутствовала канализация. По сути, новые трехэтажные дома представляли собой каменные коробки без всяких удобств. Они стояли посреди пустырей, заваленных всяким хламом. А чиновники, принимавшие у них новостройки, закрыли глаза на все недостатки.

В марте 2015 года дома от строителей были переданы государству. И уже в октябре 2015 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в отношении чиновников. Сейчас расследование, которое длилось около трех лет, окончено. Уголовное дело направлено в суд.

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