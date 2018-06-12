В Самарской области разбился пилот мотопараплана

Рано утром 12 июня на территории аэродрома "Верхнее Санчелеево" близ Тольятти обнаружен труп 50-летнего мужчины со следами травм, характерных для падения с высоты. На месте происшествия обнаружен также мотопараплан. Информацию об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Комсомольская правда - Самара".

Как уточняет издание, в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"РГ" удалось связаться с руководством аэродрома "Верхнее Санчелеево". Информацию об инциденте там не опровергли, но давать какие-либо комментарии отказались.

Официальные представители следственного управления Следственного комитета России по Самарской области и главного управления МВД по региону от комментариев также воздержались.