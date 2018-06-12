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12.06.2018 13:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии женщина-экстремалка сорвалась с горы

Текст: Дмитрий Мальков

Туристка из Иркутска упала при экстремальном восхождении на пик Нефтяников в Бурятии. Для ее эвакуации спасателям пришлось задействовать вертолет.

В Иркутской области во время сплава погибли два туриста

Как сообщили ГУ МЧС по республики, во вторник группа туристов совершала восхождение на пик вблизи реки Осиновка. Одна из участниц сорвалась и упала с высоты нескольких метров.

Женщина получила серьезные повреждения и самостоятельно передвигаться не могла. Другие участники туристической группы вызвали спасателей.

- На место происшествия на борту вертолета Ми-8 из Улан-Удэ сразу были направлены спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и медицинские работники. Пострадавшая доставлена в республиканскую больницу, - рассказали в ГУ МЧС по региону.

Сейчас врачи выявляют степень полученных туристкой повреждений.

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