В Иркутской области во время сплава погибли два туриста

Два человека утонули при сплаве по реке Китой в Иркутской области, сообщает СК по региону.

ЧП произошло в Усольском районе вчера утром. По информации следствия, при прохождении порогов перевернулась лодка, в которой находилось четыре туриста.

- Один из сплавщиков смог самостоятельно выбраться на берег, трое других пропали без вести . В ходе поисково-спасательных мероприятий , обнаружены тела двух из трех пропавших, - рассказали в СУ СК по Иркутской области.

По факту произошедшего СК начал доследственную проверку. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Поиски третьего пропавшего участника сплава продолжается волонтерами и спасателями.