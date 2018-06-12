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12.06.2018 11:25
Рубрика: Спорт

В Ессентуках сборную Нигерии встретили хлебом-солью и лезгинкой

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ессентуки около полуночи 12 июня прилетела сборная команда из Нигерии. К их прибытию приготовили торжественную встречу. Спортсменов из африканской республики встретили хлебом-солью.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
В Сочи сборную Бразилии встретили караваем и казачьими песнями

Традиционное угощение сборной преподнес танцевальный ансамбль "Хуторок", прозвучали казачьи песни. Перед собравшимися также станцевали зажигательную лезгинку. Сборная Нигерии в свою очередь с удовольствием попробовала каравай.

Жить команда, тренерский состав и сопровождающие будут в одном из санаториев города-курорта. Для тренировок они будут использовать стадион, который специально построили к чемпионату мира по футболу. Уже 12 июня в Ессентуках они проведут открытую тренировку, на которой могут присутствовать все желающие.

Команда из Нигерии в мундиале будет играть в группе D. Первый матчи они проведут 16 июня с Хорватией в Калининграде. Затем 22 июня встретятся со сборной Исландии в Волгограде. И, наконец, 26 июня сразятся с Аргентиной в Санкт-Петербурге.

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