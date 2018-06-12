В Ессентуках сборную Нигерии встретили хлебом-солью и лезгинкой
В Ессентуки около полуночи 12 июня прилетела сборная команда из Нигерии. К их прибытию приготовили торжественную встречу. Спортсменов из африканской республики встретили хлебом-солью.
Традиционное угощение сборной преподнес танцевальный ансамбль "Хуторок", прозвучали казачьи песни. Перед собравшимися также станцевали зажигательную лезгинку. Сборная Нигерии в свою очередь с удовольствием попробовала каравай.
Жить команда, тренерский состав и сопровождающие будут в одном из санаториев города-курорта. Для тренировок они будут использовать стадион, который специально построили к чемпионату мира по футболу. Уже 12 июня в Ессентуках они проведут открытую тренировку, на которой могут присутствовать все желающие.
Команда из Нигерии в мундиале будет играть в группе D. Первый матчи они проведут 16 июня с Хорватией в Калининграде. Затем 22 июня встретятся со сборной Исландии в Волгограде. И, наконец, 26 июня сразятся с Аргентиной в Санкт-Петербурге.
Аида Гарифуллина, Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018
14 июня в Москве матчем между сборными России и Саудовской Аравии стартует ЧМ-2018. На церемонии открытия турнира выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина, британский поп-исполнитель Робби Уильямс и бразильский футболист Роналдо
Роналду и Месси прилетели в Россию
В Россию продолжают прибывать участники чемпионата мира по футболу. Португальцев с Криштиану Роналду встретили в аэропорту с караваем. А аргентинцы привезли продукты с собой - сразу 3 тонны
Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Известный комментатор Василий Уткин будет работать на матчах чемпионата мира на Первом канале. "Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", - заявил Уткин