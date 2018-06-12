Как города СЗФО провели День России

Сегодня во всех регионах Северо-Западного федерального округа состоялись торжества в честь дня России.

В Мурманске по главной городской улице - проспекту Ленина - промаршировали воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. К услугам мурманчан были несколько зон для отдыха и развлечений, в том числе футбольная площадка, которая называлась "Болеем за наших". Любители футбола могли испытать себя на меткость - для этого нужно было завязать глаза и попытаться забить мяч в ворота, что мало кому удавалось. Недалеку для мурманчан-меломанов действовал шатер-караоке, а в сквере на улице Ленинградской прошел хип-хоп-фестиваль.

В Карелии праздник отметили зрелищным мотопробегом. По словам председателя мотоклуба "Ночные волки" Геннадия Мазова, маршрут мотопробега пролегал между поселком Новая Вилга и набережной Петрозаводска. Его протяженность составляла 50 километров. Разврнув российские флаги, по этому пути проехали около 50 байкеров.

Особая акция, посвященная будущему Чемпионату мира по футболу, прошла в Калининграде. Любой ее участник в течение дня мог написать на особом стенде свои пожелания российским футболистам. Кроме того, для калининградцев в этот день были организованы соревнования по кибер-фетболу и панна футболу (игра на небольшой площадке, в которой участвую двое игроков).

А в Сыктывкаре в честь Дня России стартовала "Велоночь-2018", уоторая проводится шестой год подряд и собирает тысячи велосипедистов.

В завершенеи программы мы станцуем на велосипедах, - рассказал Алексей Лазарев, представитель ассоциации велоспорта Республики Коми.

Архангельск отметил праздник кулинарным фестивалем, на котором можно было продегустировать самые разнообразные блюда кухонь разных народов мира, в том числе польские, азербайжанские, армянские, немецкие. Была представлена на фестивале и местная поморская кухня. Кроме того, в Архангельской области местные студенческие отряды решили сделать "экологический" подарок его жителям - провести уборку мусора на Кегострове. В акции приняли участие около 50 человек из 10 отрядов.