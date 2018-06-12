Сборная Англии по футболу прилетела в Петербург
Для участия в ЧМ-2018 в Санкт-Петербург прилетела английская делегация. Самолет с футболистами и тренерским штабом приземлился в аэропорту Пулково. Первое противостояние команде с туманного Альбиона предстоит со сборной Туниса (18 июня, Волгоград), 24 июня в Нижнем Новгороде они сыграют с командой Панамы, а 28 июня - в Калининграде с Бельгией.
Команда Англии будет жить в отеле поселка Репино, находящемся в Курортном районе Санкт-Петербурга. Готовиться к чемпионату мира англичане будут на стадионе "Спартак" в Зеленогорске, где 13 июня запланирована открытая тренировка, передает агентство ТАСС.
Напомним, сборная Англии один раз становилась чемпионом мира (1966) и дважды выигрывала бронзу чемпионата Европы (1968, 1996). Последний успех англичан на первенствах мира датирован 1990 годом, когда они сумели добраться до полуфинала. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован на прошлой неделе, команда занимает 12-е место.
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