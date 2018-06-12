В Калининграде из-за порванного кабеля аэропорт остался без света

Калининградский аэропорт "Храброво" оказался обесточен из-за несанкционированных строительных работ в районе очистных сооружений одноименного поселка. В период с 11 до 15 часов (с 12 до 16 по московскому времени) в воздушной гавани не работали системы регистрации, онлайн-сервисы, было задержано и отправление рейсов.

Очевидцы добавляют, что не работало также табло, а еще пассажиры долгое время не могли получить свой багаж.

Как поясняют в пресс-службе аэропорта, все дело в повреждении кабеля, который привел к сбою в системе электричества и отключению серверного оборудования. Работы, в результате которых был поврежден кабель, по их сообщению, несанкционированы.

- По состоянию на 15:30 (16.30 мск) все технические проблемы устранены, восстановлена работоспособность всех онлайн сервисов. Задержанные рейсы отправляются максимально оперативно, - подчеркивают в аэропорту.