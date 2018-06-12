В Петербурге приземлился самолет сборной Южной Кореи по футболу
Для участия в ЧМ-2018 в Петербург прилетела сборная Южной Кореи - самолет с футболистами и тренерским штабом приземлился сегодня в аэропорту Пулково. В рамках чемпионата команде предстоит сыграть с соперниками из Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германии (27 июня, Казань).
В Северной столице же спортсмены из Южной Кореи будут жить и готовится к матчам - для тренировок им предоставили стадион "Спартак" в Ломоносове, сообщает агентство ТАСС.
Ранее тренировочная площадка в пригороде Санкт-Петербурга для приема участников чемпионата мира была полностью реконструирована, также на ее территории возвели здание корпуса из трех этажей.
Напомним, лучшим достижением команды на мировых первенствах является четвертое место на турнире в Южной Корее и Японии в 2002 году, тогда хозяева выступали под руководством голландца Гуса Хиддинка. Также команда Южной Кореи дважды становилась обладателем Кубка Азии, правда в далеких 1956 и 1960 годах. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован на днях, сборная Южная Кореи занимает 57-е место.
Топ-сборные провели открытые тренировки для болельщиков
Топ-сборные перед стартом чемпионата мира провели открытые тренировки для болельщиков. Так, приезд Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Подмосковье произвел настоящий фурор среди фанатов
Участников матча открытия ЧМ-2018 рассудит аргентинец Питана
Объявлена судейская бригада на матч открытия чемпионата мира по футболу-2018, в котором сборная России примет команду Саудовской Аравии. Соперников рассудит аргентинец Нестор Питана
Дзюба призвал журналистов поддержать сборную
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба раскритиковал журналистов, которые создают негативный фон вокруг нашей национальной команды. Он призвал представителей прессы проявить уважение и поддержать игроков
Аида Гарифуллина, Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018
14 июня в Москве матчем между сборными России и Саудовской Аравии стартует ЧМ-2018. На церемонии открытия турнира выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина, британский поп-исполнитель Робби Уильямс и бразильский футболист Роналдо