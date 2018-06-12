В Петербурге приземлился самолет сборной Южной Кореи по футболу

Для участия в ЧМ-2018 в Петербург прилетела сборная Южной Кореи - самолет с футболистами и тренерским штабом приземлился сегодня в аэропорту Пулково. В рамках чемпионата команде предстоит сыграть с соперниками из Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германии (27 июня, Казань).

В Северной столице же спортсмены из Южной Кореи будут жить и готовится к матчам - для тренировок им предоставили стадион "Спартак" в Ломоносове, сообщает агентство ТАСС.

Ранее тренировочная площадка в пригороде Санкт-Петербурга для приема участников чемпионата мира была полностью реконструирована, также на ее территории возвели здание корпуса из трех этажей.

Напомним, лучшим достижением команды на мировых первенствах является четвертое место на турнире в Южной Корее и Японии в 2002 году, тогда хозяева выступали под руководством голландца Гуса Хиддинка. Также команда Южной Кореи дважды становилась обладателем Кубка Азии, правда в далеких 1956 и 1960 годах. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован на днях, сборная Южная Кореи занимает 57-е место.