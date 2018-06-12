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12.06.2018 13:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов назвал четыре новых визитных карточки Крыма

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Глава Республики Крыма Сергей Аксенов назвал четыре объекта, которые, по его мнению, стали новыми визитными карточками полуострова. Это мост через Керченский пролив, федеральная трасса "Таврида", международный аэропорт "Симферополь" и "Таврическая" ТЭС. Эти объекты Аксенов перечислил как главные достижения последнего времени, поздравляя крымчан с Днем России.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Обращаясь к жителям республики, глава региона отметил, что за последние четыре года вся экономика Крыма, каждая его отрасль получили новый импульс развития. В каждой сфере, будь то энергетика, инфраструктура, социальные проекты, аграрный сектор, промышленность или туризм, везде идет обновление и развитие. Это стало возможным, подчеркнул Сергей Аксенов, во многом благодаря существованию федеральных целевых программ, а также особой экономической зоны на территории Крыма.

Новый терминал международного аэропорта "Симферополь" открыли 16 апреля. Его построили за 22 месяца. Терминал площадью 78 тысяч квадратных метров и стоимостью 32 миллиарда рублей может обслуживать 3650 пассажиров в час и 6,5 миллиона пассажиров в год. Месяц спустя, 16 мая, открылось движение легкового транспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив. Движение грузового транспорта массой свыше 3,5 тонн будет открыто осенью 2018 года. Трасса "Таврида" находится в стадии строительства. Двухполосное движение по ней будет открыто до конца 2018 года. В четырехполосном исполнении трассу откроют к концу 2019 года. Строительство "Таврической" ТЭС завершено, сейчас идет документальное оформление новой электростанции.

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