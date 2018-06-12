На Дону завершился автовелопробег "РГ"

В Ростовской области завершился масштабный автовелопробег "Спасибо за Победу!", соорганизатором которого выступила "РГ". Выехавшие из Таганрога еще в начале мая - незадолго до Дня Победы - участники акции, вернулись на родину в День России.

За это время донские велосипедисты и примкнувшие к ним спортсмены из Рязани объехали несколько российских регионов с юга на север, прошли во главе "Бессмертного полка" на 9 Мая в Элисте, возглавили многотысячный велопарад в Ростове, выступили в московской редакции "РГ" и побывали в Республике Беларусь.

Велосипедисты ночевали в воинских частях, участвовали в митингах на местах боевой славы и даже проводили футбольные матчи с белорусскими десантниками и российскими солдатами. Недалеко от дома - в воинской части под Персияновкой - они, например, обыграли солдатскую команду.

В Таганрог наша группа, как и положено, въехала на велосипедах. И сразу же попала "с корабля на бал", влившись в праздничные мероприятия в честь Дня России. Велокоманду даже включили в программу праздника. В Зеленом театре посреди центрального парка Горького велосипедистам вручили благодарственные письма от администрации Таганрога за организацию и проведение велопробега. А они в свою очередь рассказали со сцены о многодневном путешествии.

Впрочем, история пробега на этом не заканчивается.

- Мы хотим принять участие в нескольких акциях, связанных с освобождением Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, надеемся провести встречи с молодежью в рамках ЧМ-2018. Возможно, даже расскажем о прошедшем пробеге и новых веломаршах в футбольной фанзоне, - поделился планами один из координаторов автовелопробега Евгений Щербина.