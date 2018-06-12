Сборная Швеции прилетела в Геленджик
Во вторник в аэропорту Геленджика приземлился самолет со сборной Швеции на борту. Шведские футболисты на время ЧМ-2018 в качестве тренировочной базы выбрали стадион "Спартак", жить же спортсмены будут в пятизвездочном отеле.
Кстати, эту гостиницу считают одной из лучших в курортном городе. Расположена она близко к морю и оснащена спа-салоном, тренажерным залом, несколькими бассейнами. Гостям предложено 33 люкса.
Как выяснилось, до этого представители команды успели побывать в Геленджике как минимум четыре раза. По их словам, место размещения их привлекло, прежде всего, близостью к аэропорту и тренировочной базе. Остались довольны они и качеством газона на подготовленном для них местном футбольном поле.
Уже сегодня на стадионе "Спартак" пройдет открытая тренировка сборной, ее начало намечено на 19.00. Первым же матчем в рамках чемпионата мира для шведов станет поединок с Южной Кореей в Нижнем Новгороде, который запланирован на 18 июня. Чуть позже, 23 июня, состоится игра с Германией (Сочи), а 27 июня - с Мексикой (Екатеринбург).
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