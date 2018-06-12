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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СМИ: Перевернувшимся в Волгограде катамараном управлял экс-чиновник

Текст: Николай Грищенко

За штурвалом перевернувшегося в Волгограде прогулочного катамарана типа "Елань-12" находился ранее судимый, бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. Мужчина погиб в ходе столкновения маломерного судна с баржей, следовавшей вверх по течению Волги.

Операция МЧС с места столкновения судов в Волгограде попала на видео

По данным ТАСС, собственником прогулочного судна и капитаном являлся погибший при крушении Дмитрий Хахалев. Экс-чиновник в 2009 году был приговорен Калачевским райсудом к четырем годам лишения свободы. Среди них было совершение "насильственных действий сексуального характера" и "хулиганство, совершенное с применением оружия".

Напомним, что прогулочный катамаран в ночь на 12 июня столкнулся на Волге с баржей. По последним данным, в результате ЧП погибли десять человек и один пропал без вести. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело - "Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц".

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