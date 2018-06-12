Тренировочные базы Кубани выбрали шесть сборных ЧМ-2018

Так, сборная Испании поселилась в академии ФК "Краснодар". В распоряжении гостей 26 тренировочных полей, из них пятнадцать с натуральным газоном и пять - с синтетическим. В общем, выбирай на свой вкус. Правда, как выяснилось, большинство занятий пройдут на расположенном на территории академии поле с крытой трибуной на 1600 мест. Причем высоту газона здесь оценивали эксперты ФИФА, они остались всем довольны.

- После каждой встречи на чемпионате мира футболисты будут возвращаться к нам обратно, проводить тренировки и восстанавливать силы,- рассказал спортивный директор академии Максим Савостин. - Жизнь воспитанников академии с приездом именитых гостей не изменится, только маленькие воспитанники ушли на каникулы раньше срока - с начала июня тренировки свернули.

Поселили гостей в двухэтажных просторных коттеджах - каждого спортсмена в отдельные апартаменты. Поддерживать же себя в форме футболисты смогут в нескольких тренажерных залах.

Не менее роскошен оказался выбор и другого несомненного фаворита предстоящего мундиаля - сборной Бразилии. Бразильцы предпочли Сочи: для размещения в дни ЧМ-2018 к их услугам пятизвездочный отель, который расположен в пяти минутах ходьбы от тренировочной базы - стадиона "Юг-Спорта".

Как выяснилось, подготовлены не только первоклассные поля крупнейшего на юге страны центра спортивной подготовки, но и зона отдыха. Так, прямо рядом с футбольным газоном есть несколько массажных кресел, лежаки для каждого спортсмена и… бар с напитками и едой.

В выбранном же командой отеле предоставили делегации как стандартные номера, так и люксы. Наверняка такую необходимую футболистам между матчами конфиденциальность поможет обеспечить довольно просторная территория вокруг гостиницы. К тому же, как здесь пообещали, при желании для представителей крупнейшей южноамериканской страны будет организован отдельный вход.

- Каких-либо особых требований и пожеланий к руководству отеля не поступало. Кроме, пожалуй, просьбы поселить футболистов в номерах, находящихся как минимум на одном этаже, - рассказали в гостинице.

Что же касается питания, то с бразильцами согласовано специально меню. Местные повара не поведали перечень вошедших в список блюд, но намекнули, что у звездного состава "весьма строгий рацион".

Другой курортный город региона - Геленджик - выбрали сразу две сборные. Первыми туда прибыли исландцы, которые предпочли пятизвездочный отель в местном курортном поселке Кабардинка, а также ближайший к нему стадион "Олимп". К слову, приглянувшийся сборной комплекс разместился прямо на морском берегу. На выбор есть как стандартные номера, так и двухэтажные виллы. К услугам гостей бассейн, врач, спа-центр и библиотека. А вот питание, как выяснилось, для спортсменов организуют приехавшие с ними повара.

До этого представители команды успели уже несколько раз побывать в России. Причем им так понравились интерьеры и инфраструктура выбранного для размещения футболистов отеля, что они сравнили его с Вальгаллой - обителью скандинавских богов и раем для доблестных воинов.

А вот шведы решили не удаляться далеко от центра Геленджика и поселились там же в пятизвездочной гостинице, а в качестве тренировочной базы им служит стадион "Спартак". Причем этот отель считают одним из лучших в курортном городе. Расположен он близко к морю и оснащен спа-салоном, тренажерным залом, несколькими бассейнами. Именитым гостям предложено 33 люкса.

Как выяснилось, до этого представители команды успели побывать в Геленджике как минимум четыре раза. По их словам, отель привлек их, прежде всего, близостью к аэропорту и тренировочной базе. Остались довольны они и качеством газона на подготовленном для них местном футбольном поле.

В давно получившей звание главной детской здравницы - Анапе - решили остановиться датчане. Их четырехзвездочный отель и тренировочные поля размещены в местном курортном поселке Витязево. Гостиница находится всего в 700 метрах от морского берега. Как выяснилось, в восьмиэтажном здании для датчан отвели три этажа. Также к услугам гостей два бассейна, термальный спа-комплекс, тренажерный зал, кинозал, несколько ресторанов и даже ночной клуб. Правда, далеко не факт, что для развлечений у спортсменов найдется время.

Позже всех прибудет в регион сборная Польши, которая прилетит в Сочи 13 июня. Команда Адама Навалки заселится в пятизвездочный отель, а тренировочной площадкой для них станет стадион "Спутник-Спорт". Чтобы все соответствовало требованиям ФИФА, за год на тренировочной базе построен новый корпус с раздевалками для спортсменов и гаражом для техники, крытые трибуны для зрителей, установлена система видеонаблюдения, выполнены требования по организации безопасности и, самое важное, - проведена полная реконструкция главного футбольного поля. Причем натуральный газон выращивался под тщательным наблюдением компании STRI (Исследовательский институт спортивных конструкций), являющейся консультантом Международной федерации футбола. Чтобы и дальше ухаживать за ним, приобрели необходимую специализированную технику и обучили сотрудников.

Что важно, строилась эта инфраструктура с учетом использования ее и после ЧМ-2018 - для игр и тренировок профессиональных, любительских и детско-юношеских футбольных команд Сочи и всей России.