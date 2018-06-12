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12.06.2018 12:49
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Астраханской области прошли экстремальные гонки на джипах

Текст: Николай Грищенко
Фото: Максим Коротченко

В селе Три Протока Астраханской области завершился I этап регионального чемпионата по джип-триалу. В состязании приняли участие спортсмены из разных областей России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Астраханской области.

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Участников ралли-рейда ожидала специально проложенная трасса с разнообразными дорогами, глубокой колеей, крутыми подъемами и спусками.

В итоге первое место в дисциплине ТР-0 завоевал экипаж в составе Валерия Лиджикова и Олега Талицкого из Астрахани. В классе ТР-1 первенствовали спортсмены из Элисты - Николай Жерносей и Александр Харченко. В дисциплине ТР-2 победили астраханцы Сергей Плотников и Тимур Умеров.

Кстати

С 21 по 25 июля по территории Астраханской области пройдут два этапа международного ралли-рейда "Шелковый путь - 2018". Стартовать же престижные соревнования будут 15 июля в китайском городе Сиань. а завершится гонка 27 июля в Москве.

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