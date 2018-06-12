В Новороссийске автомобили выстроились в российский триколор

Оригинальным флешмобом решили отпраздновать День России в Новороссийске. Там автомобили выстроились в виде российского флага, а также образовали аббревиатуру "РФ".

Как рассказали в администрации города, акция заняла площадь в 600 квадратных метров. Автомобили красного, синего и белого цветов выстроились возле Морского университета имени Ушакова.

- Какой-то широкой кампании в официальных СМИ мы не проводили. Тему поддержали в социальных сетях. Спасибо новороссийцам за активную гражданскую позицию, за то, что в День России мы все вместе, мы едины как граждане великой страны! В следующем году будем искать место попросторнее, - заявила заместитель главы города Надежда Галкина.



Кстати, это не единственная подобная акция в Новороссийске в этот день. Так ранее на площади у Отцов-основателей местные жители пришли в одежде с расцветкой российского флага.