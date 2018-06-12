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12.06.2018 05:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде на Волге сотрудники МЧС спасли пять человек

Текст: Николай Грищенко

В результате поисково-спасательной операции сотрудники МЧС спасли пять человек, которые выжили после столкновение баржи с прогулочным катамараном "Елань-12" на реке Волге в районе грузового порта. На борту маломерного судна находилось не менее 16 человек. После столкновения люди оказались за бортом.

- Штаб ликвидации происшествия работает в круглосуточном режиме, ведутся поиски. Общая группировка задействованных в поисково-спасательных работах 1400 человек - сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, представители органов власти, - сказал глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

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Поисковые работы продолжаются. На каждых ста метрах береговой линии расставлены посты сотрудников полиции и Росгвардии.

Напомним, что сообщение о столкновении судов поступило на пункт дежурного 11 июня около 22-00. В результате спасательной операции, в которой участвовало 12 катеров и лодок, удалось спасти пять человек, трое из которых госпитализированы.

Южным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ - "нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц". Устанавливается собственник катамарана и организатор поездки. Точные данные о количестве пострадавших и погибших еще уточняются. Ранее сообщалось о гибели десяти человек.

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