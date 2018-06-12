В Турции впавший в кому челябинский подросток пришел в себя

Подросток из Челябинска, который впал в кому во время отдыха на курорте в Анталье, пришел в себя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мать пострадавшего.

По данным агентства, врачи отключили 16-летнего пострадавшего от аппарата ИВЛ и перевели из реанимации в общую палату. Ему оказывается вся необходимая терапевтическая помощь.

Напомним, ЧП произошло в первый день отдыха молодого человека на курорте в Анталье. Он отправился в Турцию вместе со своими бабушкой и дедушкой. Вечером первого дня он вышел на прогулку вместе с подростками, с которыми познакомился ранее на курорте. После этого его нашли в бассейне без дыхания и сознания.

В результате ЧП юноша впал в кому. Ранее сообщалось, что ему придется провести в реанимации не менее 10 дней. По словам матери пострадавшего, сейчас он находится в стрессовой ситуации и совершенно не помнит обстоятельств произошедшего. Пока ему противопоказан перелет обратно в Россию.

Как уточнили в генконсульстве РФ в Анталье, на данный момент представители страховой компании говорят, что это страховой случай, но окончательное решение будет принято после обследования. Необходимо провести экспертизу на наличие или отсутствие алкоголя в крови подростка.