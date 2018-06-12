Рябков: Москва без сомнения ответит на расширение санкции против РФ

Москва без сомнения пойдет на ответные меры после расширения США санкций против физических и юридических лиц из России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы пойдем на ответные шаги и подберем тех "кандидатов, которые отличаются агрессивной антироссийской линией и убежденно мешают нормализации двусторонних отношений", - сказал Рябков, передает РИА Новости.

Ранее, по словам замминистра, США увязывали введение антироссийских санкций с необоснованными претензиями в наш адрес в связи с развитием событий в Крыму, на юго-востоке Украины и беспочвенными обвинениями РФ во вмешательстве в американские выборы. Сейчас доводы были приведены несколько другие.

"На этот раз использован другой предлог для введения санкций. И это показывает, что американский государственный аппарат, преследуя цели, сформулированные в доктринах разного рода, обнародованных за последнее время по так называемому сдерживанию России, не останавливается не перед чем", - добавил замминистра.

Он добавил, что России надо находить в происходящем плюсы и импульсы для собственного внутреннего более динамичного развития. "Собственно это то, что происходит", - сказал Рябков.

Напомним, ранее пять российских IT-компаний и три физлица были добавлены в список санкций.