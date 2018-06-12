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12.06.2018 20:20
Рубрика: Экономика

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Жильцам предлагают дать право платить за квартиру не полностью
Текст: Нина Егоршева
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)
Россиянам хотят разрешить оплачивать коммунальные услуги частями. Такие поправки в Жилищный кодекс поступили на рассмотрение Госдумы.

Сейчас при неполной оплате жилищно-коммунальных услуг жильцы, которые, к примеру, хотят рассчитаться за свет и воду, но не желают платить управляющей компании, по их мнению, работающей не так, как надо, становятся должниками по всем пунктам, указанным в едином платежном документе.

Фото: PHOTOXPRESS
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Авторы инициативы считают такое положение дел несправедливым. Если гражданин полностью не оплачивает все виды предоставляемых коммунальных услуг, исполнитель рассчитывает задолженность по каждому виду коммунальной услуги в отдельности. Если же потребитель частично оплачивает коммунальные услуги и услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, то исполнитель делит поровну полученную плату между всеми указанными в платежке видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт. И тогда задолженность жильца рассчитывается исходя из остатка непогашенной суммы.

То, что россияне не могут самостоятельно внести изменения в платежку, не соответствует принципам Гражданского кодекса, который отдает приоритет воле плательщика, настаивают депутаты. Тем более что причина неплатежа может быть разная - от нехватки денег до ненадлежащего качества той или иной услуги. Депутаты предлагают предоставить право жильцам самостоятельно распоряжаться принадлежащими им деньгами. То есть, чтобы гражданин, который должен оплатить несколько платежей, мог сам определять назначение каждого и обязательство, которое он им погашает.

Сейчас россияне не могут самостоятельно внести изменения в платежку

Инициатива депутатов дублирует уже существующие нормы гражданского законодательства. "При наличии единого платежного документа, если гражданин вносит платеж не полностью, достаточно написать соответствующее заявление в банк или единый информационно-расчетный центр, в зависимости от того, через кого жильцы оплачивают коммуналку, - пояснила "Российской газете" исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. - То есть речь должна идти не об изменении законодательства, а об информировании россиян, поскольку мало кто знает о своих правах".

Фото: AP
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Она напомнила о готовящихся изменениях в правила предоставления финансовой поддержки энергоэффективного капремонта за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Уже со второй половины июня владельцы квартиры, выбравшие в качестве способа накопления на капремонт спецсчет конкретного дома, смогут просить деньги на поддержку энергоэффективного капремонта напрямую в Фонде ЖКХ. До сих пор им для этого приходилось проходить сложную бюрократическую процедуру на уровне муниципалитетов и регионов. Теперь для получения денег достаточно будет предоставить в Фонд ЖКХ отчет о достижении определенных показателей эффективности своего дома.

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