Российско-сербский гуманитарный центр укрепляет авторитет в Европе

Специалисты Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в июне приняли участие сразу в двух международных учениях в Италии - для профессионалов и добровольцев, продемонстрировав отточенные навыки спасения пострадавших и способность работать в команде, состоящей из представителей разных стран. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сегодня рассказали в пресс-службе РСГЦ.

Так, с 1 по 3 июня команда центра в составе 4 человек продемонстрировала высокую степень подготовки на международных волонтерских учениях "RESCUE - 2018 EVOLSAR" в итальянском городе Торре ди Руджеро, где были представлены команды из 12 стран, отрабатывавших приемы поиска и спасения на воде, в горах, в городских условиях после землетрясения. Затем с 5 по 10 июня вблизи Венеции состоялись учения "НАЙФЛЕКС", в рамках которых обменивались опытом уже профессионалы пожарные-спасатели, специалисты гражданской защиты, в том числе и МЧС России.

По оценкам экспертов РСГЦ, "в целом профессиональные и волонтерские команды продемонстрировали высокую степень слаженности при проведении совместных работ, отточенные навыки спасения пострадавших и способность работать в команде, состоящей из представителей разных стран". "Такого рода учения наглядно демонстрируют важность осуществления совместных проектов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - подчеркивают в центре.

Напомним, что 25 апреля 2012 года в сербском городе Ниш представители России и Сербии подписали Соглашение о создании Российско-сербского гуманитарного центра - уникальной структуры, предназначенной исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасению и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии. Свою выучку российские спасатели продемонстрировали в мае 2014 года в ходе ликвидации последствий наводнения в Сербии. Тогда, рискуя собственной жизнью, они спасли 2262 человека, 604 из которых - дети.

В РСГЦ подчеркивают, что за годы работы Центр привлекался к проведению гуманитарных операций в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине и Словении. Российско-сербским отрядом гуманитарного разминирования (проекты "Парачин" и "Чуприя") очищено более 4,2 миллионов квадратных метров территорий, обнаружено и уничтожено свыше 13 тысяч различных боеприпасов. Осуществляются мероприятия по обучению и подготовке специалистов, привлекая для этого возможности высших учебных заведений МЧС России, в первую очередь Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы. К настоящему времени в вузах МЧС прошло обучение более 300 человек, в Сербии при содействии российских экспертов повысили свою квалификацию порядка 2000 пожарных-спасателей и волонтеров.

Как отмечают в МЧС России, "в будущем Центр видится полноценной международной структурой, обеспечивающей оказание содействия и помощи по чрезвычайному гуманитарному реагированию всем заинтересованным государствам Балканского региона".

"Центр открыт для присоединения к нему любого государства или организации, которые солидарны с его целями и задачами", - подчеркивают спасатели, добавляя, что РСГЦ уже осуществляет деятельность на международной арене - стал аффилированным членом Международной организации гражданской обороны (МОГО), развивает практическое сотрудничество с чрезвычайными службами соседних государств: Македонии, Боснии и Герцеговины, Венгрии.