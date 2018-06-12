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12.06.2018 21:26
Рубрика: Общество

Холода отступают

В столичный регион возвращается лето
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)
Сформировавшийся над центром России малоподвижный арктический циклон, две недели заставлявший жителей Москвы и области кутаться в теплые куртки, наконец-то покидает столичный регион. К концу недели лето вернется к москвичам.
Фото: EPA В ближайшие дни теплый ветер будет дуть в спину и спортсменам, и отдыхающим. Фото: EPA
В ближайшие дни теплый ветер будет дуть в спину и спортсменам, и отдыхающим. Фото: EPA

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, 13 июня, в связи с прохождением над центром очередного циклона, в Москве и области будет пока не слишком тепло: днем до 20 градусов и возможен небольшой дождь. Освежать будет северо-западный умеренный ветер.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
К концу этой недели надолго потеплеет до 25 градусов

14 июня, в день старта в Москве чемпионата мира по футболу, ветер будет дуть с севера и северо-востока, поэтому воздух не слишком прогреется, - днем тоже не выше 19-20 градусов, но уже без осадков. При этом ночь в четверг довольно холодная - всего плюс 6-8 градусов. В пятницу, 15 июня, уже начнется потепление. Ночь будет уже не такая холодная - плюс 7-12 градусов, днем воздух прогреется до 22 градусов. Серьезно потеплеет в субботу, когда ветер сменится на южный. Ожидается до 26 градусов тепла. В воскресенье уже до 27. А по предварительным расчетам синоптиков, в следующий понедельник будет 23-28 тепла. Ночи тоже будут теплыми - 15-17 градусов. При этом если в выходные возможны небольшие дожди, то в понедельник, 18 июня, без осадков.

По информации Гидрометцентра, в течение рабочей недели не стоит ждать серьезного тепла жителям севера европейской территории (Вологодской, Архангельской и Мурманской областей). Только к выходным в Вологодской и Архангельской областях может потеплеть до 20-23 градусов. А в Мурманской области не по-летнему холодно всю неделю - 9-14 градусов тепла. Прохладно на Урале, в Поволжье, на юге Тюменской области - всю неделю не выше плюс 18-20 градусов.

В день старта чемпионата мира, ветер будет дуть с севера и северо-востока, поэтому воздух не слишком прогреется

На наших курортах установилась жаркая погода. В Сочи 25-30 градусов, в Крыму 14 и 15 июня до 32 тепла. Температура морской воды в районе Туапсе и Сочи составляет уже 24-25 градусов. В районе Анапы и Новороссийска - 20-22 градуса. Примерно до 22 градусов пока прогрелось Черное море и у побережья крымских курортов.

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