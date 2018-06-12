Саудовская Аравия нарастила добычу нефти в мае

Ведущие экспортеры нефти, входящие в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), нарастили ежедневную добычу нефти на 35 тысяч баррелей - до 31,87 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщается в июньском отчете организации.

Как поясняется в докладе, рост добычи в мае обеспечили Саудовская Аравия, Алжир и Ирак. В частности, в мае саудиты нарастили добычу на 85,5 тысячи баррелей в сутки - до 9,98 миллиона баррелей в сутки. Алжир в мае прибавил 39 тысяч баррелей - до отметки в чуть более миллиона баррелей, Ирак - 28 тысяч баррелей - до 4,45 миллиона баррелей.

Между тем мировые цены на нефть снижаются. По данным Интерконтинентальной биржи ICE Futures, августовские контракты на поставку нефти марки Brent упали в цене почти на полпроцента - до отметки в 76,16 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть сорта WTI снизились до отметки в 66 доллара за бочку.