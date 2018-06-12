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12.06.2018 10:33
Рубрика: Спорт

СМИ: "Интер" заплатит "Спартаку" 47 млн евро за Промеса

Текст: Данила Жиляев
Лидер московского "Спартака" полузащитник Квинси Промес близок к тому, чтобы покинуть 10-кратных чемпионов России. К нему уже проявлял интерес ряд европейских клубов, а сегодня стало известно, что на него претендует миланский "Интер".

Как утверждает издание Footmercato, "нерадзурри" готовы выплатить за трансфер голландца крупную сумму - речь идет о 47 миллионах евро. Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун неоднократно говорил, что клуб рассмотрит предложение по Промесу, если за него заплатят крупные отступные. До этого момента подобных предложений не было, однако теперь, по данным источника, "красно-белые" всерьез рассматривают возможность продать Квинси в итальянский клуб.

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Сам Промес, в разное время комментируя интерес к себе со стороны разных клубов, подчеркивал, что пока действует его контракт, он остается игроком "Спартака" и покинет клуб, если руководство решит с ним расстаться. Вместе с тем, он никогда не скрывал, что намерен в дальнейшем выступать в Европе на высоком уровне.

В минувшем сезоне 26-летний голландец стал лучшим бомбардиром РФПЛ. В 26 матчах он забил 15 мячей и сделал семь результативных передач. По информации СМИ, возможностью приобрести Промеса в это трансферное окно интересовались итальянские "Рома" и "Сампдория", а также английские "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Саутгемптон".

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