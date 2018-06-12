Советник Трампа по экономическим вопросам перенес сердечный приступ

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу перенес сердечный приступ. Об этом сообщил сегодня президент США Дональд Трамп.

"Ларри Кадлоу, который столь усердно работал по вопросам торговли и экономики, перенес сердечный приступ. Сейчас он находится в медицинском центре имени Уолтера Рида", - написал американский лидер на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Кадлоу "находится в хорошем состоянии", и "врачи ожидают, что он быстро и полностью поправится".

Как отмечает Financial Times, Кадлоу занимает один из ключевых постов в окружении Трампа. Долгое время он считался сторонником свободной торговли и неоднократно критиковал планы Белого дома по введению налоговых пошлин на различные товары, однако в последнее время все чаще защищает подход Трампа в этом вопросе.

70-летний Кадлоу занял свой пост три месяца назад, сменив ушедшего в отставку Гэри Кона. Сердечный приступ он перенес через день после саммита G7 в Квебеке, где обсуждались тарифные планы Трампа, и у американского президента возникли серьезные разногласия с остальными участниками встречи.