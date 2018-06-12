Стали известны дата и место прощания с кардиохирургом Яковом Брандом

Прощание с известным кардиохирургом Яковом Брандом состоится 15 июня в историческом корпусе НИИ имени Склифосовского в Москве.

Как рассказал ТАСС сын кардиохирурга Петр Бранд, вход в здание будет осуществляться через пятый подъезд со стороны двора института. Церемония прощания начнется в 11:00.

Яков Бранд скончался 12 июня на 64-м году жизни. Он был доктором медицинских наук, заслуженным врачом России и профессором института Склифосовского. Кроме того, Бранд вел несколько программ о здоровье на одном из телеканалов.

Согласно предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

