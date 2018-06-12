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12.06.2018 20:40
Рубрика: Экономика

Отличники просят скидку

Для студентов предложили ввести льготы на проезд
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7589 (126)
Общероссийское объединение пассажиров обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой установить единые правила для предоставления льгот на проезд для студентов. Предлагается законодательно закрепить для студентов очной формы обучения возможность на всех видах городского транспорта ездить за полцены и бесплатный проезд для тех, кто получает социальную стипендию.
Фото: РИА Новости Тяга к знаниям студентов требует льгот, хотя бы на проезд. Фото: РИА Новости
Тяга к знаниям студентов требует льгот, хотя бы на проезд. Фото: РИА Новости

Хотя в законе "Об образовании в РФ" прописана обязанность региональных властей предоставлять льготы на проезд студентам, которые имеют постоянную регистрацию в регионе, никаких подзаконных актов и уточнений по этому поводу нет. Каждый регион на свое усмотрение устанавливает правила по льготам для студентов.

СМИ: Транспортные льготы предложили ввести для студентов

Многие абитуриенты, поступив в вуз в другом регионе и переехав туда, вынуждены платить за проезд по полному тарифу. При этом размер стипендии значительно ниже затрат студентов на проезд в общественном транспорте, которые превышают 30 процентов общих расходов на проживание. Опрос, проведенный среди студентов, показывает, что 19,5 процента опрошенных расходуют на проезд более двух тысяч рублей в месяц.

При этом 67 процентов студентов не имеют льгот на проезд в общественном транспорте, 34 процента отметили необходимость введения льгот на проезд в поездах дальнего следования, 31 процент считает обязательным введение льгот на перелеты самолетом, а 28 процентов - на проезд в пригородном автобусе. Сейчас в авиации есть субсидируемые билеты, студенты могут их купить, но только на определенных направлениях.

На железной дороге есть тоже льготы на проезд в плацкарте, чтобы доехать домой или до места учебы. Студенты-очники еще могут воспользоваться скидками на проезд в купе и "Сапсанах", которые предоставляют сами железнодорожники (30 процентов от стоимости билета в "Сапсане" и 25 процентов от цены билета в купе в поездах дальнего следования в рамках программы "РЖД бонус").

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